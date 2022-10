Curto-circuito provoca incêndio e fogo de quase 5 metros em Aquidauana

No início da tarde desta sexta-feira (14), o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em uma casa, localizada na rua Helio Galan Fernandes, no bairro da Serraria, próximo a Sanesul em Aquidauana.

Segundo O Pantaneiro, o incêndio foi provocado por um curto-circuito em um dos cômodos da casa, que ficou bastante danificada após o controle das chamas. No momento do incêndio a residência estava vazia, pois segundo informações levantadas, o dono do imóvel está em viagem.

De acordo com populares, o fogo atingiu cerca de cinco metros de altura. Após acionados, O Corpo de Bombeiros Militar trabalhou por uma hora para controlar o incêndio que deixou nenhum ferido, apenas danos materiais. Além disso, a Energisa foi acionada para desligar a rede da casa.