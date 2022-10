Mato Grosso do Sul registra 296 novos casos de dengue

O Estado de Mato Grosso do Sul chega a 16.453 testes positivos desta doença endêmica em 2022 e um total de 21.817 notificações, resultante do total de casos confirmados e descartados. Os números estão no boletim semanal da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta sexta-feira (14) traz a confirmação de 296 novos casos de dengue em Mato Grosso do Sul.

Desde o início deste ano, 19 pessoas morreram por complicações de saúde causados pela dengue. Campo Grande aparece na primeira colocação do ranking com quarta colocação no ranking com 7.472 de casos confirmados, depois vem Chapadão do Sul (956) e Amambai (943).

O boletim epidemiológico da dengue é elaborado toda semana pela Gerência Técnica de Doenças Endêmicas, vinculado ao setor de Vigilância em Saúde da SES.