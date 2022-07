Tem medo de dirigir? Detran cria programa que auxilia condutores que possuem insegurança no trânsito

O Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Clínica Escola da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) abrem as inscrições de forma gratuita para o programa “Vencendo o medo de dirigir”.

Idealizado pela chefe do setor de educação do Detran-Ms, Inês Pereira, o programa foi criado com objetivo de ajudar os condutores de veículos que possuem insegurança e medo ao dirigir, o programa os auxilia em sua ressocialização ao trânsito.

No projeto é realizado uma série de dinâmicas em grupos com intuito de combater o medo de conduzir o veículo, incluindo atividades como: reuniões, psicoterapia, conteúdos relacionadas a legislação no trânsito, pratica veicular e noções de mecânica no trânsito.

Segundo o Detran os temas abordados durante a reunião são: “Educação para o trânsito, O comportamento humano e a importância da psicologia de Trânsito, Motivação Arte-terapia, hidroginástica e Psicoterapia veicular.”

Serviço:

As inscrições são realizadas por meio do número (67) 3368-0237 ou no e-mail diedu@detran.ms.gov.br, basta informar o nome completo, número do telefone e no assunto “quero participar do programa vencendo o medo de dirigir”. O atendimento funciona das 8h às 11h/14h às 16h.

