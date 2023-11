“O guarda-histórias: João e o pé de feijão” Espetáculo gratuito acontece no domingo em Três Lagoas

O espetáculo “O guarda-histórias: João e o pé de feijão” marcará presença neste domingo(19) em Três Lagoas. A atração cultural é gratuita e faz parte do projeto Diversão em Cena.

O povo três-lagoense poderá prestigiar a clássica história de João e seus feijões mágicos em forma de teatro pela Cia Voir.A peça começará às 16h, possui duração de 50 minutos e classificação etária de 2 anos.

A temporada 2023 do Diversão em Cena faz parte das ações comemorativas pelos 35 anos da Fundação Arcelor Mittal. O Galpão da NOB fica localizado na Endereço: Avenida Rosario Congro, 560 centro – Ao lado da Diretoria de Cultura.

