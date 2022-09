Espanha: Bebê morre após ser atingida por pedra de granizo

Uma bebê de 20 meses morreu após ser atingida na cabeça por uma pedra de granizo. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), em La Bisbal d’Empordà, na Catalunha, durante uma intensa tempestade. O óbito foi confirmado pelo hospital no qual a menina foi atendida, na cidade de Girona, a cerca de uma hora de Barcelona.

A pedra de gelo derivou da forte tempestade que atingiu a cidade localizada na Espanha. Segundo moradores, a chuva de granizo durou apenas 10 minutos, mas foi o suficiente para que causasse a morte da criança e deixasse cerca de 50 de feridos, com ferimentos variando entre hematomas e ossos quebrados.

De acordo com o Meteocat, serviço metrológico local, essa foi a tempestade com as maiores pedras de granizo registradas na Catalunha em duas décadas, que chegaram a alcançar a medida de 11 centímetros de diâmetro, causando diversos danos a estruturas, casas e carros.

#SevereWeather 📹

Tempestade de granizo intensa e catastrófica no #BaixEmpordà, Espanha. Uma poderosa supercélula deixou pedras 🧊 com mais de 10 centímetros de diâmetro nesta região catalã, causando a morte de um bebê e dezenas de ferimentos. pic.twitter.com/JEgBBMGVwy — Meteored | Tempo.com (@MeteoredBR) August 31, 2022

Atualmente, a Espanha e toda a Europa estão passando por diversos eventos climáticos nos últimos meses, com a Espanha chegando a alcançar 43°C em julho deste ano e a Inglaterra ultrapassando os 40°C pela primeira vez na história, em junho. Cientistas atribuem esses fenômenos à emergência climática que assola o planeta.

Veja mais: Espanha enfrenta segunda onda de calor do ano e temperaturas chegam a 43°C

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.