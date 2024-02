Cursinho preparatório gratuito é oferecido em Campo Grande pela Sejuv

Interessados podem se inscrever num cursinho preparatório para vestibular e enem em Campo Grande. O Preparajuv é fornecido pela prefeitura de campo grande e as inscrição seguem até 29 de fevereiro.

Para fazer a inscrição, basta acessar esse link e preencher as informações. Mais de 200 jovens de Campo Grande já foram atendidos pelo projeto iniciado em 2023.

O aulão de abertura começa no próximo dia 2(sábado) das 7h30 às 11h30 e é aberto ao público. As aulas do cursinho acontecem às terças e quintas-feiras (Turma 1) das 13h30 às 17h, e terças e quintas-feiras (Turma 2) das 18h30 às 21h30. Nos sábados, os aulões acontecem o período matutino, das 8h às 12h. O projeto que iniciou em 2023, já atendeu mais de 200 jovens de todas as regiões da Capital.

As disciplinas abordadas são: Português, Redação, Biologia, Matemática, Química, História e Física. O local das aulas é na Uniderp, Avenida Ceará, 333, Bairro Miguel Couto. Para mais informações, entre em contato pelo número 3314-3577(whatsapp)

