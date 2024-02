Casa Rosa: Dr. Victor Rocha anuncia o retorno dos atendimentos

A inauguração do novo espaço está prevista para março, no mês Internacional da Mulher

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PP) anunciou o retorno dos atendimentos da Casa Rosa na sexta-feira (16). O projeto está de casa nova. Vai funcionar na antiga ala psiquiátrica da Santa Casa (entrada pela Avenida Mato Grosso).

O Projeto Casa Rosa se tornou referência nacional na prevenção e diagnóstico precoce do câncer. O projeto possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Com protocolos clínicos, consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e salvando vidas. Médico a quase 20 anos, Dr. Victor Rocha sempre acreditou no Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de acesso a uma saúde pública de qualidade.

Segundo o idealizador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha a retomada das atividades será primeiramente realizada com a consulta e exames em mastologia, para que de maneira gradual, sejam disponibilizados serviços como ginecologia obstetrícia, pediatria e saúde do homem. “Nesse primeiro momento vamos fazer a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Mas, já estão programadas as inclusões de acompanhamento à gestante, atendimento às crianças e também a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata”.

“Assumi esse compromisso de oferecer acesso à Saúde Pública de qualidade. E a Casa Rosa tem sido um exemplo em oferecer o que há de melhor na mastologia para as mulheres de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul. A ampliação dos serviços será justamente para atender áreas que estão necessitando de um olhar diferenciado, como por exemplo o acompanhamento às gestantes, para que evitemos tantos partos prematuros. Além de disponibilizar atendimento pediátrico, que é uma demanda recorrente que chega até nosso gabinete. Por fim, a Casa Azul suprirá as necessidades dos homens para cuidar de sua saúde”, pontuou.

Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo agilidade na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou 7.219 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. Sendo diagnosticados cerca de 140 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para tratamento.

Os atendimentos da Casa Rosa serão oferecidos às sextas-feiras nos períodos da manhã e tarde. Posteriormente, com a ampliação dos serviços oferecidos, o projeto irá atender em outros dias.

Dr. Victor Rocha disse que a inauguração oficial do Projeto Casa Rosa será em março. “Vamos aproveitar que março é o mês internacional da Mulher e faremos a inauguração oficial da Casa Rosa. Trazendo mais novidades para nossas pacientes de Campo Grande e de todo Mato Grosso do Sul. Continuamos com nosso compromisso de oferecer uma Saúde Pública de Qualidade”, finalizou.

Com informações da assessoria