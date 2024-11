Crianças e adultos podem aproveitar a manhã de sábado no Parque da Ciência da UFMS

Para quem está em busca de uma programação diferente para curtir com a família, unir diversão e ciência pode ser uma alternativa. Neste sábado, 23, das 8h às 11h, o Parque da Ciência da UFMS promove atividades recreativas para crianças, jovens e adultos, como bolha de sabão gigante, desenhos, brincadeiras nos monumentos da ciência e experiências com jujubas sobre estruturas moleculares.

Com o objetivo de popularizar a ciência, a estrutura física do Parque tem sido ampliada a cada ano. Quando teve início, em 2019, contava com três monumentos relacionados à física e à engenharia, enquanto hoje promove diversas outras áreas do conhecimento como, por exemplo, a literatura, por meio do banco dos poemas; a química, com a tabela periódica; e a biologia, com os monumentos da onça e da capivara, representando a fauna do Pantanal.

O Sábado no Parque é aberto à comunidade e, para participar, basta levar água e utilizar roupas adequadas ao clima, sem limite de idade e nem inscrição prévia.

O público poderá conhecer a cadeira de Beuchet, o pêndulo de Newton, o balanço de ressonância, tubo de atraso de som, a alavanca de Arquimedes, entre outras atrações que oferecem experiências interativas para os visitantes. Vale lembrar que as crianças devem estar acompanhadas dos pais, mães ou responsáveis durante o encontro. parquedaciencia.ufms.br No local, estudantes de diferentes cursos da UFMS estarão à disposição para guiar as atividades e tirar dúvidas. O Parque da Ciência está localizado na Esplanada do Morenão, e também disponibiliza visitas guiadas a grupos e escolas, por meio do formulário de inscrição disponível em

Com informações da UFMS.