Parceria com o comércio reforça compromisso do Governo de MS com o crescimento regional

A força do comércio e a atuação do Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com o setor foi mais uma vez reforçado, evidenciando o compromisso das partes com o desenvolvimento regional, criando empregos, gerando renda e, consequentemente, levando bem-estar para a população sul-mato-grossense. Tal questão foi a tônica de uma noite de homenagens promovida pelo Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc e Senac) na noite de ontem (21) em Campo Grande.

Diversos programas são realizados pelo Governo do Estado em parceria o Sistema Comércio MS, como é o caso do MS Qualifica, que também conta com o apoio da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). Do início de 2023 até julho de 2024, mais de 275 mil pessoas passaram por qualificação profissional em difentes segmentos.

Um dos projetos em execução neste programa é o Voucher Desenvolvedor, curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas que atende atualmente 540 futuros desenvolvedores de sistemas que, em breve, estarão aptos para o mercado de trabalho. Tal ação só foi possível a partir de convênio assinado em janeiro deste ano entre Fecomércio, Senac e Governo do Estado.

“Temos como estratégia central essa relação de parceria que estamos estabelecendo com diferentes instituições para dar conta do recado. Ninguém faz nada sozinho”, frisa o governador Eduardo Riedel, acrescentando ainda que Mato Grosso do Sul possui hoje uma das menores taxas de desemprego do país e programas sociais que chegam a quem realmente precisa, promovendo inclusão ao invés de mera transferência de renda.

Riedel complementa a fala ainda apontando para os resultados do trabalho desenvolvimentista do Governo do Estado, que é criar oportunidades, prosperidade e acesso a melhoria de vida em todos os sentidos, passando pela educação, saúde e segurança pública.

“Existe uma lógica em nosso trabalho, e ela passa por exemplo por não aumentar impostos. Pelo contrário, cortamos tributos de setores que estavam em mais dificuldade, e para isso acontecer tivemos que gastar com mais qualidade e eficiência. Sobra mais para aplicar em investimentos, e hoje são 15% da receita líquida, algo que faz muita diferença na geração de competitividade para os negócios. As parcerias são muito importantes nesse contexto”, concluiu.

Trabalho reconhecido

O principal homenageado da noite foi o presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), José Roberto Tadros, que recebeu o título de Cidadão Sul-mato-grossense e a comenda do Mérito Legislativo de Mato Grosso do Sul, ambos entregues pela Assembleia Legislativa, pelas mãos do deputado estadual Paulo Corrêa.

“Mato Grosso do Sul é um estado pujante, de economia dinâmica e um agronegócio competitivo, que ajuda a colocar o Brasil entre as grandes potências do setor. Com o trabalho coordenado de todos, podemos continuar avançando juntos, superando desafios e construindo um futuro mais justo”, discursou Tadros, elogiando as ações do Governo sul-mato-grossense.

Outro que também foi homenageado foi o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, que recebeu das mãos de Tadros o Troféu Mascate, honraria concedida pela CNC e pelo Senac Nacional. “Existe um comprometimento do Governo do Etado com as parcerias que tanto contribuem para o desenvolvimento regional, com programas como o Voucher Desenvolvedor, o Vai Turismo e a realização do MS Ao Vivo. Essas iniciativas são reflexo direto dessa colaboração”.

Com Agência de Notícias MS

