Com mais de 5 mil votos, Bitto é reeleito presidente da OAB/MS

Com 5041 votos até o momento, a chapa de Bitto Pereira foi eleita para mais um triênio 2025/27, a frente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul), assim, o advogado será reconduzido para mais um mandado.

A chapa de Bitto Pereira é composta por 120 pessoas, o atual presidente da OAB/MS tem a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de MS, Marta do Carmo Taques como vice e tem como uma de suas principais bandeiras o empreendedorismo na Advocacia, através da Escola Superior. O adversário, o Lucas Rosa, teve 3.429 votos, um total de 40,4% dos votos apurados.

Bitto Pereira afirmou que o momento é de “externar a gratidão a essa demonstração de uma festa democrática que escolheu optar por um trabalho que nós fizemos não só na Capital, mas em todas as subseções”, destacou. Encabeçando a chapa “Pelo Futuro da OAB”, Bitto visitou todas as subseções e afirmou que o presidente da OAB tem que ir onde a advocacia está”.

Início da votação

Desde as primeiras horas da manhã uma longa fila formou-se pelos corredores da sede da OAB para que os mais 11 mil filiados da Ordem dos Advogados do Brasil pudessem eleger a nova diretoria que será responsável pela entidade nos próximos três anos. Encabeçando as duas chapas que concorrem estavam os advogados Bitto Pereira atual presidente que tenta a reeleição e Lucas Rosa, pela oposição que recepcionavam os filiados a entidade já na sala de identificação dos advogados devidamente regularizados que têm direito a voto, conforma estabelece o regulamento do pleito.

A nova diretoria ficará à frente da entidade de 2025 a 2027 . Em Mato Grosso do Sul, são 20.533 advogados registrados, segundo o Conselho Federal da OAB, porém, apenas cerca de 11 mil estão aptos a votar. A eleição é presencial nas subseções do interior, além da sede da OAB/MS em Campo Grande. O voto se deu por meio de urna eletrônica Para votar, o advogado teve apresentar sua Carteira de Identidade Profissional ou um documento oficial com foto, como RG ou CNH.

O velho o novo

“Eu voto há mais de 60 anos e vou continuar votando sempre nas eleições da Ordem”, esta foi a frase do advogado Ernesto Borges Filho, hoje com 85 anos de idade já em cadeira de rodas e que foi levado pelas filhas para participar de mais uma eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. “É importante manter a entidade fortalecida para defender os interesses da categoria, que a guardiã da defesa dos direitos da sociedade”, afirmou o veterano advogados.Por outro lado, Felipe Pugliese, formado ha anos, compareceu à eleição da OAB pela primeira vez e apensar do pouco tempo de exercício da advocacia já tem um histórico dentro da entidade, pois foi ali que fez o seu primeiro estagio. “Eu já tenho muito orgulho da entidade, pois estou aqui mesmo antes de ter realizado exame para retirar a minha carteirinha”, afirma o entusiasmado advogado que dá os seus primeiros passos na atividade.Quase tão experiente quanto Ernesto Borges Filho, o Claudionor Abbs Duarte compareceu à sede da Ordem para participar de uma eleição apenas 34 anos (de 1987 até 2022), período em que foi desembargador no Tribunal de Justiça indicado pelo Quinto Constitucional. “Me aposentei há dois da função de desembargador e voltei a exercer a advocacia e por isso estou aqui novamente participando de uma eleição”, afirmou Claudionar.

Ratio

A corrida eleitoral foi marcada por polêmicas após a deflagração da Operação Ultima Ratio pela Polícia Federal, que expôs suposto esquema de vendas de sentenças no judiciário sul-mato-grossense. Entre os implicados estão juízes, desembargadores, advogados e empresários. Na lista também está a então vice-presidente da OAB-MS, Camila Cavalcante Bastos. Ela pediu o afastamento das funções que exercia na entidade, bem como a desistência de concorrer na chapa do atual presidente Luis Cláudio Alves Pereira, conhecido como Bitto.

Enquanto Bitto Pereira não quis comentar sobre a Operação, Lucas Rosa disse que a sociedade cobra uma renovação na direção da entidade para que possa manter o respeito que sempre teve. “Nos últimos dias renovamos a esperança e de fé, de que a OAB pode ser renovada, ela pode voltar a olhar para o dia a dia da advogada, ela pode ter alternância de poder, ela pode voltar a debater os assuntos importantes para a sociedade”, afirmou Lucas Rosa.