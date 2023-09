Criança tem parte do rosto ‘dilacerado’ durante ataque de pitbull

Um menino de quatro anos, ficou com parte do rosto ‘dilacerado’ após ser atacado por um cachorro da raça pitbull. O ataque aconteceu na segunda-feira (18), na rua Braulino Nogueira da Silva, bairro Santo André, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Notícias do Cerrado, a criança voltava da creche com a pé, acompanhado dos responsáveis. Moradores relataram que o animal estava amarrado a um poste de energia, do lado de fora da casa. A vítima teria passado perto do animal quando foi atacada e arrastada.

Os responsáveis tentaram puxar a criança, mas quando puxado, causou uma dilaceração grave no rosto, no lado direito e próximo à orelha.

De acordo com publicação especializada, “a mordida de um pitbull é uma das mais potentes não apenas entre os cães, mas de todo o reino animal. Com seus 42 dentes e uma força descomunal, o pet pode alcançar uma potência total de 200 quilos. Ou seja, a mordida dele pode ser comparada a uma pressão de 200 quilos nos poucos segundos em que sua boca fecha no membro de uma eventual vítima”.

O menino foi socorrido e levado em estado de choque para o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, encaminhado para vaga zero em Campo Grande, para a realização de cirurgia. O tutor do animal compareceu na Delegacia de Polícia Civil e assinou TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

