Equipes de assistência alertam população de rua sobre perigos da onda de calor

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) da Secretaria de Assistência Social (SAS) estão intensificando abordagens à população em situação de rua em decorrência da onda de calor com temperaturas que podem chegar a 40ºC nas próximas semanas, segundo institutos de meteorologia. Os profissionais estão orientando sobre os perigos da desidratação e a importância de buscar abrigo nas unidades de acolhimento e no Centro POP, localizado no centro da cidade.

A gerente de Proteção de Média Complexidade, Mayza Reis, explicou que, por lei, não podem realizar condução coercitiva, mas orientam sobre os riscos do calor excessivo e os prejuízos à saúde. Para aqueles que recusam o acolhimento, fazem encaminhamentos, caso haja aceite, ao Centro POP, onde é possível realizar higiene pessoal, lavar roupas e se hidratar.

“Por lei, não podemos realizar nenhum tipo de condução coercitiva, por isso nossos profissionais, no momento da abordagem, explicam sobre os riscos do calor excessivo, os prejuízos à saúde e a importância de aceitarem o acolhimento em uma unidade da SAS”, ressaltou a gerente.

Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, superintendente de Proteção Social Especial, ressaltou que a política de abordagem inclui a insistência em visitar os mesmos locais várias vezes, usando argumentos sobre os perigos de permanecer nas ruas com altas temperaturas, assim como ocorre em dias de frio intenso.

“Nós também realizamos o encaminhamento para tratamento da dependência química em comunidades terapêuticas por meio da parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos (SDHU). Atualmente existem 11 comunidades, vinculadas à pasta, que dispõem de 300 vagas para tratamento da dependência química.

O Serviço Especializado em Abordagem Social realiza atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, em todas as regiões da capital. Além disso, são realizados encaminhamentos para tratamento da dependência química em comunidades terapêuticas em parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos.

Serviço de Convivência

Já nas 26 unidades de Cras, Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso onde são oferecidos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), os cuidados têm sido redobrados, segundo o superintendente de Proteção Social Básica, Artêmio Versoza.

A orientação é para que as equipes fiquem atentas às crianças e idosos, que são mais suscetíveis aos efeitos do calor. “As unidades estão se adequando para realizar as atividades físicas em horários diferenciados e, principalmente que evitem a área externa nos momentos de sol forte”, disse.

No CCI Jacques da Luz, nas Moreninhas, por exemplo, a coordenadora Janaína Salvador preparou um espaço sob a sombra de uma árvore para aliviar o calor no momento das atividades. Além disso, ela tomou o cuidado de escolher os horários onde as temperaturas estão mais amenas.

“A maioria das atividades estão acontecendo dentro da unidade e toda a equipe cuida para que eles se hidratem o tempo todo, sempre deixando a garrafinha de água de uso pessoal cheia”, afirmou a coordenadora. Na unidade, 120 idosos participam do Serviço de Convivência.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Leia mais: