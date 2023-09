Assaltante morre em confronto com a polícia, após roubar R$ 40 mil de joalheria

Após receberem informações sobre um assalto em uma joalheria próxima a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, um dos assaltantes morreu na noite de ontem (19), após entrar em confronto policial, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Uma terceira pessoa está sendo procurada pela polícia.

Conforme informações do Batalhão de Choque, o assalto aconteceu na segunda (18), quando dois homens bem vestidos entraram em uma joalheria na rua Padre João Crippa e anunciaram o assalto, levando R$ 40 mil em correntes, jóias, brincos e peças de mostruários. Também foram levados cerca de 50 gramas de ouro.

O crime foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, quando equipes da Polícia Civil iniciaram a investigação. De acordo com o Batalhão de Choque, setores da inteligência da polícia, através de vídeos de segurança do local, conseguiram localizar um veículo Fiesta Hatch Branco, no Jardim Noroeste.

Diante das identificações do veículo usado no crime, os policiais deparou com um homem em frente de uma residência. Ao perceber os policiais se aproximando, o rapaz saiu correndo para dentro da casa. A equipe policial foi atrás e conseguiu abordar o suspeito. A abordagem foi negada pelo suspeito, que atacou a equipe policial e, na tentativa de se proteger, os policiais atiraram contra o rapaz. O homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) do bairro Tiradentes, em vida, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal foram acionadas no local, onde encontraram um revólver calibre 38, contendo 6 munições, sendo uma deflagrada.

Os policiais também encontraram 5 anéis, correntes, dois celulares, balança de precisão e chaves de um veículo, modelo Toyota.

Em contato com a polícia, o comerciante confirmou que as joias encontradas são da joalheria.

