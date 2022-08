Com mais de 17 mil cadastros na PF, registros de armas superam os de portes em MS

Pistolas, revólveres e espingardas estão entre os armamentos mais procurados no Estado

Por Suelen Morales

Com cada vez mais cidadãos armados, Mato Grosso do Sul já contabiliza 17.025 registros de armas junto a PF (Polícia Federal). O registro permite que os cidadãos tenham arma em casas, empresas e afins. Já o porte de arma autoriza que o cidadão ande armado, nesse quesito, o Estado tem menos de mil registros de portes de arma. Os dados foram repassados pela PF ao O Estado e compreendem o período de 2018 a 2022.

De acordo com dados oficiais da PF, Mato Grosso do Sul teve 17.025 registros de armas no período de 2018 a 2022, sendo: 10 carabinas/fuzil; 509 carabinas; 9.293 pistolas; um pistolete; 11 escopetas; um garruchão; oito carabinas/cartucheiras; 1.025 espingardas; 5.047 revólveres; 1.095 rifles; seis fuzis; oito garruchas; um pistolão; cinco submetralhadoras; quatro carabinas/espingarda e um de outra espécie.

Ainda segundo o banco de dados, Mato Grosso do Sul contabilizou 954 registros de porte de arma emitidos de 2018 a 2022, sendo o maior índice em 2021 com 318 portes de arma. No ano de 2018 foram apenas quatro portes, em 2019 foram emitidos 162 portes; 2020 teve 180 portes e o ano de 2022 contabiliza 144 portes até o momento.

Conforme o site do Governo federal, o Registro de Arma de Fogo deve ser incluído no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, que autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Podem obter o registro, cidadãos brasileiros, estrangeiros permanentes, empresas e órgãos públicos que adquiriram arma(s) de fogo.

Já o documento de porte de arma também é fornecido pela PF com validade de até cinco anos. O registro de porte autoriza o cidadão a portar, transportar e trazer consigo uma arma de fogo, de forma discreta, fora das dependências de sua residência ou local de trabalho.

A Polícia Federal reforçou que já promoveu a atualização da informação na verificação de autenticidade de documento no sistema, de maneira a garantir o direito a todos os titulares de porte. Além disso, podem obter o porte de armas os cidadãos brasileiros e estrangeiros permanentes que preencham todos requisitos exigidos pelo órgão.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.