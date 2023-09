Com a Semana do Cinema sessões ganham desconto

Até quarta-feira (4), o valor será de R$ 12 para os filmes 2D

Com ingressos por R$ 12, a 3ª Semana do Cinema garante descontos em exibições de filmes, além de promoção em combos de pipoca e refrigerante. O evento vai até quarta-feira (4) e as tradicionais salas de cinema campo- -grandense participam.

O evento é uma realização da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), com o intuito de democratizar e estimular o cinema para a população nacional, com o ingresso pelo valor fixo de R$ 12. Contudo, o valor dos descontos direcionados aos combos de pipoca e refrigerante será estipulado pelas redes de cinema de cada cidade. As sessões inclusas na promoção são apenas as 2D, mas algumas redes de cinema podem oferecer descontos para exibições 3D e/ ou Imax.

Alguns filmes em cartaz são “Oppenheimer”, lançamento de Christopher Nolan, que narra sobre o desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Com Bruna Marquezine no elenco, “Besouro Azul” é outro lançamento de sucesso, dirigido por Angel Manuel, conta sobre a aventura de Jaime Reyes ao encontrar um artefato alienígena que transforma radicalmente sua vida. “Noite das Bruxas” é outra produção disponível em cartaz para os interessados em suspense. A obra, de Kenneth Branagh, é ambientada após o período da 2ª Guerra Mundial e acompanha o retorno do detetive Hercule Poirot em uma busca incessante para solucionar um mistério aterrorizante.

O Cinemark, localizado no shopping Campo Grande, está, também, com um cartaz repleto de estreias e diversas opções de filmes e combos. “Ruim pra Cachorro” conta a história de Reggie, um cão inocente e otimista, deixado por seu dono, Doug, e que junto do novo amigo, Bug, pretende se vingar.

Já em “A Filha do Rei do Pântano”, inspirado em um livro de sucesso, Helena, uma mulher com um passado enigmático, embarca em uma jornada de volta à selva que um dia deixou para trás, determinada a confrontar o homem mais sinistro que já cruzou seu caminho: seu próprio pai. Nesta semana também estreiou “Jogos Mortais X”. A parcela mais arrepiante da franquia “SAW” continua a explorar o capítulo não revelado do jogo mais pessoal concebido por Jigsaw

Para participar, a compra do ingresso pode ser realizada normalmente no local, no entanto, caso a compra seja realizada pelo site “ingresso. com”, a compra pode estar sujeita a taxas de serviço.

Por – Ana Cavalcante

