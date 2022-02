COVID-19: Plantão de testagem ocorre em quatro pontos de Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste sábado (26), mais um plantão de testagem para detecção da COVID-19. Ao todo quatro regiões da Capital estão disponibilizando os testes das 7h30 às 17h.

A testagem gratuita está disponível no Centro de Testagem, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1.811, no Centro de Campo Grande, além de outras três Unidades de Saúde.

Na região Bandeira a testagem ocorre na USF (Unidade de Saúde da Família) Moreninha, na região Segredo os atendimentos são realizados na USF Cel. Antonino e na Região Lagoa os testes estão disponíveis na USF Coophavilla.

Conforme a Sesau, o atendimento é realizado de acordo com a disponibilidade de testes e capacidade operacional de cada local. Ao longo do dia também haverá aplicação das vacinas contra COVID-19 em 11 pontos espalhados por todas as regiões de Campo Grande.

Serviço:

Pessoas com sintomas gripais podem solicitar o teleatendimento pelo número: 2020-2170, das 7h ás 19h.