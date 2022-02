VÍDEO: DOF apreende 200 litros de defensivo agrícola ilegal em MS

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta semana, uma camionete Toyota Hilux com placas de Maracaju, que transportava cerca de 200 litros de herbicida de origem estrangeira sem a documentação legal de regularização no Brasil.

A apreensão ocorreu durante um bloqueio policial de fiscalização na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, na ocasião os militares abordaram o condutor da Hilux, que seguia no sentido Ponta Porã/Bonito. Ao ser questionado sobre a documentação de regularização do defensivo agrícola, o homem de 40 anos de idade, relatou que não a possuía; e que o produto ilegal seria utilizado em sua propriedade rural, localizada em Bonito.

A ação integra a Operação Hórus, realizada em parceria com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conforme os policiais, a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Confira o vídeo:

