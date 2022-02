Vacinação contra COVID-19 está disponível em 11 pontos da Capital

Prefeitura de Campo Grande por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), promove neste sábado (26), mais um plantão de vacinação contra a COVID-19 na Capital. A vacina estará disponível em mais de 10 locais, com aplicação da primeira dose a pessoas com 12 anos ou mais e vacinação pediátrica de crianças de 5 a 11 anos que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Na ausência dos pais ou responsável legal, o acompanhante maior de idade deve levar o termo de assentimento assinado junto a um documento oficial com foto e carteira SUS da criança. Conforme a Sesau, crianças que tomaram a primeira dose até 29 de janeiro estão aptas a receberem a segunda dose do imunizante.

Simultaneamente ocorre a aplicação da segunda dose a pessoas que tomaram Astrazeneca até dia 26 de dezembro, Pfizer até 31 de janeiro ou CoronaVac até o dia 29 de janeiro.

Também haverá aplicação da dose reforço a pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2° dose (Pfizer, Astrazeneca e Coronavac) ou a 1° dose da Janssen até 27 de outubro. Também recebe a dose reforço pessoas a partir de 18 anos que possuem alto grau de imunossupressão e receberam a segunda dose há no mínimo 28 dias e pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram a 2° dose até 27 de outubro.

O calendário prevê ainda a aplicação da 4° dose a idosos acima de 60 anos e pessoas com 18 anos ou mais que possuem alto grau de imunossupressão e receberam a terceira dose até 26 de outubro. Haverá ainda, a aplicação da 4° dose aos profissionais de saúde a partir de 18 anos que receberam a 3° dose até 26 de outubro.

Desconto

Por meio da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a Uber, foram disponibilizados R$ 100 mil em descontos para viagens de até R$ 25 na Capital. Conforme a assessoria, os códigos promocionais buscam viabilizar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Serviço:

A Sesau recomenda que a população realize o cadastro no sistema de identificação prévia, por meio do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br, a iniciativa visa evitar filas e aglomerações nos pontos de imunização.

Confira os locais de vacinação:

Drive-thru Albano Franco – 7h30 às 17h

Seleta – 7h30 às 17h

Vacinação Itinerante

Shopping Bosque dos Ipês – 10h às 18h

Shopping Norte Sul Plaza – 10h às 18h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

Prosa

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Imbirussu

USF Silvia Regina

Segredo

UBS Cel. Antonino

Lagoa

USF Coophavilla

Bandeira

USF Moreninhas

(Com assessoria)