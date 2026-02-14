Três Lagoas abre o CarnaTrês 2026 com matinê e shows na Lagoa Maior

Programação de hoje anima o público infantil e dá início à folia na cidade

Neste sábado (14), três Lagoas entra oficialmente no clima de Carnaval com a abertura do CarnaTrês 2026, que promete movimentar moradores e visitantes com uma programação diversificada na Lagoa Maior. A festa segue até segunda-feira (16), reunindo música, cultura e lazer para todas as idades.

O evento é promovido pela Abrasel Costa Leste, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SETURC).

Entre os destaques da programação estão as matinês infantis, que acontecem no sábado e no domingo, oferecendo brinquedos infláveis, pintura facial, cabelo maluco e muita diversão para as crianças. No domingo, o público infantil também poderá participar do Concurso de Fantasia Infantil, estimulando a criatividade e a participação das famílias.

Os tradicionais bloquinhos carnavalescos animam a festa com desfiles previstos para sábado e domingo, mantendo viva a cultura do Carnaval de rua e incentivando a participação popular.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 14 de fevereiro

15h às 18h – Matinê Infantil

16h às 18h – Banda Band’Art

Programação Noturna

19h30 às 21h – Banda Frutinhas do Mal (cover Mamonas Assassinas e marchinhas carnavalescas)

21h às 22h30 – Desfile dos blocos carnavalescos

22h40 à 0h40 – Banda Alta Tensão

Domingo – 15 de fevereiro

15h às 18h – Matinê Infantil com DJ Will (recreação completa para crianças)

16h30 – Concurso de Fantasia Infantil

Programação Noturna

20h às 21h – DJ Will

21h às 22h30 – Desfile dos blocos carnavalescos

22h40 à 0h40 – Anderson e Claudinho – Formação Carnaval

Segunda-feira – 16 de fevereiro

19h30 às 20h30 – DJ Will

20h40 às 21h30 – Bateria de Samba X15

21h30 – Divulgação do resultado dos blocos carnavalescos

A organização reforça o convite para que toda a comunidade participe do CarnaTrês 2026, aproveitando um evento planejado para promover lazer, cultura e entretenimento. A expectativa é reunir grande público nos três dias, consolidando o Carnaval como uma das principais celebrações populares do município.