Três Lagoas abre o CarnaTrês 2026 com matinê e shows na Lagoa Maior

Programação de hoje anima o público infantil e dá início à folia na cidade
Neste sábado (14), três Lagoas entra oficialmente no clima de Carnaval com a abertura do CarnaTrês 2026, que promete movimentar moradores e visitantes com uma programação diversificada na Lagoa Maior. A festa segue até segunda-feira (16), reunindo música, cultura e lazer para todas as idades.
O evento é promovido pela Abrasel Costa Leste, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SETURC).
Entre os destaques da programação estão as matinês infantis, que acontecem no sábado e no domingo, oferecendo brinquedos infláveis, pintura facial, cabelo maluco e muita diversão para as crianças. No domingo, o público infantil também poderá participar do Concurso de Fantasia Infantil, estimulando a criatividade e a participação das famílias.
Os tradicionais bloquinhos carnavalescos animam a festa com desfiles previstos para sábado e domingo, mantendo viva a cultura do Carnaval de rua e incentivando a participação popular.
PROGRAMAÇÃO
Sábado – 14 de fevereiro
15h às 18h – Matinê Infantil
16h às 18h – Banda Band’Art
Programação Noturna
19h30 às 21h – Banda Frutinhas do Mal (cover Mamonas Assassinas e marchinhas carnavalescas)
21h às 22h30 – Desfile dos blocos carnavalescos
22h40 à 0h40 – Banda Alta Tensão
Domingo – 15 de fevereiro
15h às 18h – Matinê Infantil com DJ Will (recreação completa para crianças)
16h30 – Concurso de Fantasia Infantil
Programação Noturna
20h às 21h – DJ Will
21h às 22h30 – Desfile dos blocos carnavalescos
22h40 à 0h40 – Anderson e Claudinho – Formação Carnaval
Segunda-feira – 16 de fevereiro
19h30 às 20h30 – DJ Will
20h40 às 21h30 – Bateria de Samba X15
21h30 – Divulgação do resultado dos blocos carnavalescos
A organização reforça o convite para que toda a comunidade participe do CarnaTrês 2026, aproveitando um evento planejado para promover lazer, cultura e entretenimento. A expectativa é reunir grande público nos três dias, consolidando o Carnaval como uma das principais celebrações populares do município.
