Com 111 mil pessoas, Carnaval de Corumbá movimenta R$ 16,9 milhões e se consolida como potência cultural do Centro-Oeste

Maior festa da cidade impulsiona turismo, gera mais de 1,7 mil empregos e transforma tradição em pilar da economia municipal

O Carnaval de Corumbá mostrou em 2026 por que é considerado a maior festa da cidade e um dos eventos culturais mais representativos de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Em seis dias de programação, 111 mil pessoas passaram pela folia, transformando o município em vitrine de cultura, turismo e geração de renda.

Levantamento do Observatório de Turismo do Pantanal aponta que o evento movimentou R$ 16,9 milhões na economia local. O investimento municipal foi de R$ 6 milhões, o que resultou em retorno superior a R$ 10,9 milhões. Em comparação com 2025, a movimentação econômica cresceu 15,79%, consolidando o Carnaval como um dos principais ativos estratégicos do município.

O impacto foi sentido em diferentes setores. Hotéis registraram aumento na ocupação, bares e restaurantes ampliaram o atendimento, ambulantes fortaleceram as vendas e o setor de transporte acompanhou o ritmo intenso da cidade. O gasto médio do turista chegou a R$ 2.720,20, superando o ano anterior e reforçando o consumo no comércio local.

A festa também se refletiu no mercado de trabalho. Mais de 1.700 empregos diretos foram gerados na cadeia produtiva do samba e nos serviços ligados ao evento. Escolas de samba, blocos, cordões carnavalescos e trabalhadores da alimentação e da estrutura fizeram a engrenagem girar, mostrando que o Carnaval vai muito além do desfile: é renda, oportunidade e valorização cultural.

O prefeito Doutor Gabriel Alves de Oliveira destacou que os números comprovam o Carnaval como investimento e não apenas gasto público. Ele também ressaltou o caráter familiar da festa e as inovações deste ano, como a sala de inclusão e o Carnaval Pet, que ampliaram a participação da comunidade.

A edição de 2026 também teve forte presença política, com a participação do governador Eduardo Riedel, do ex-governador Reinaldo Azambuja e de parlamentares estaduais e federais. A presença reforçou a visibilidade da festa no cenário estadual.

Mas, acima das autoridades e dos números, o que mantém o Carnaval vivo é o envolvimento do próprio corumbaense. Escolas de samba, ligas, blocos e cordões mantêm acesa uma tradição que atravessa gerações e se tornou símbolo de identidade da cidade.

Em Corumbá, o Carnaval é mais que festa: é cultura, é economia pulsando e é orgulho que ecoa pelo Estado.

Confira o relatório do balanço das movimentações do Carnaval da cidade: