Corumbá destaca mulheres e empoderamento feminino no trânsito em simpósio

I Simpósio de Empoderamento Feminino debate mobilidade urbana, segurança e educação no trânsito

Na próxima sexta-feira, 6 de março, Corumbá recebe o I Simpósio de Empoderamento Feminino no Trânsito, com o tema “O papel da mulher na construção de um trânsito mais humano, seguro e consciente”. O evento começa às 9h, no plenário da Câmara Municipal.

A Agetrat, com apoio da Câmara Municipal e do Detran-MS, organiza o encontro para abrir espaço ao diálogo sobre a participação feminina na mobilidade urbana e na educação para o trânsito.

A palestra principal será ministrada por Andrea Moringo da Silva, pedagoga e especialista em Trânsito e Desenvolvimento Humano. Servidora pública, observadora certificada e integrante da Academia de Letras Brasileira – seccional Mato Grosso do Sul, Andrea compartilha experiência prática e inspira a reflexão sobre educação no trânsito.

Durante o simpósio, mulheres que contribuem para a segurança e organização do trânsito em Corumbá serão homenageadas, reforçando o protagonismo feminino em diferentes frentes da mobilidade urbana.

O evento é aberto ao público e busca incentivar responsabilidade, respeito e consciência nas vias, mostrando como a atuação feminina pode transformar a maneira como circulamos pela cidade.

