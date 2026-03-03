Quarta edição do Bazar Vip Beneficente arrecada doações para ações sociais em Campo Grande

Evento será realizado em abril no Clube Estoril e terá renda revertida para projetos sociais da Capital

A organização do Bazar Vip Beneficente já está mobilizada para a quarta edição do evento, marcada para abril, em Campo Grande. Antes da realização, a equipe concentra esforços na arrecadação de peças e objetos que serão comercializados para financiar ações sociais.

O trabalho é conduzido integralmente por voluntários, responsáveis por receber, separar, organizar e preparar os itens para venda. A renda obtida é destinada a projetos desenvolvidos por instituições da cidade.

Podem ser doadas roupas adultas e infantis, calçados, bolsas, bijuterias, brinquedos, itens de decoração e eletrodomésticos, desde que estejam em bom estado de conservação. A proposta é estimular o reaproveitamento e transformar peças sem uso em recursos para iniciativas comunitárias.

Responsável pela arrecadação, Aline Duarte destaca que a participação também beneficia quem doa.

“Acredito que essa é uma oportunidade para quem doa, pois abre espaço para novas peças de roupas, permitindo que outros tenham a chance de comprar. A pessoa que doa também está auxiliando nos projetos sociais que a instituição realiza com a comunidade”, afirmou.

As doações podem ser combinadas diretamente com a equipe organizadora. Quando necessário, voluntários realizam a retirada dos itens sem custo.

Entre as entidades beneficiadas está a Casa da União Lar de Santana, que há mais de 30 anos desenvolve projetos voltados a comunidades periféricas da Capital. O movimento também conta com apoio de empresas locais.

O bazar será realizado no Clube Estoril, em data e horário que ainda serão divulgados. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 99260-6793 ou pelo Instagram @bazarvip_beneficente.

