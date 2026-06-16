Corumbá convoca novos professores para contratação temporária na rede municipal

Chamamento é para Educação Infantil, Arte e Ensino Fundamental; candidatos devem comparecer no dia 17 de junho com documentação

Novos professores foram convocados para contratação temporária na rede municipal de ensino de Corumbá, por meio de processo seletivo simplificado. O chamamento contempla profissionais da Educação Infantil, Arte e Ensino Fundamental.

A lista foi publicada pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Escola de Governo. As vagas são destinadas à área urbana, com carga horária de 20 horas semanais.

As contratações têm como objetivo atender demandas temporárias da rede, como substituições por licença médica, licença-maternidade e apoio até o fim do ano letivo.

Os convocados devem comparecer no dia 17 de junho de 2026, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua América, nº 899, Centro. É necessário apresentar a documentação exigida nos editais, em original e cópia.

Entre os chamados estão profissionais classificados em diferentes posições no processo seletivo para Educação Infantil, Arte e Ensino Fundamental.

A Secretaria Municipal de Educação alerta que o não comparecimento dentro do prazo resultará na eliminação automática do candidato, com convocação do próximo classificado conforme a ordem de classificação.

Os editais completos foram publicados no DIOCORUMBÁ, edição nº 3.394, de 15 de junho de 2026.