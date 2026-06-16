Varejo de Mato Grosso do Sul recua 0,9% em abril, aponta IBGE

Na comparação anual, o comércio sul-mato-grossense voltou a crescer, mas recuou em relação a março

O volume de vendas do comércio varejista sul-mato-grossense caiu 0,9% em abril de 2026, na comparação com março, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio divulgada nesta terça-feira (16) pelo IBGE. Na comparação com abril de 2025, porém, o setor avançou 1,7%. No acumulado do ano, o varejo estadual registra alta de 3,0%, enquanto o resultado em 12 meses ficou em 1,9%.

No varejo ampliado, que inclui atividades como veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o desempenho também foi negativo no confronto com março: queda de 2,5% em Mato Grosso do Sul. Na comparação com abril do ano passado, o indicador apresentou alta de 1,6%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 5,4%, e, em 12 meses, de 3,6%.

O levantamento mostra que o varejo teve desempenho negativo em 20 das 27 unidades da federação na passagem de março para abril. Entre os recuos mais intensos estão Piauí (-3,9%), Goiás (-3,8%), Santa Catarina (-3,6%) e Amazonas (-3,6%). Do lado positivo, Roraima (1,8%), Tocantins (1,6%) e São Paulo (1,3%) registraram as maiores altas.

No varejo ampliado, 20 estados também fecharam abril no campo negativo. As maiores quedas ocorreram em Rondônia (-5,5%), Amazonas (-4,9%), Tocantins (-4,0%) e Paraná (-4,0%). Já os melhores resultados foram observados no Rio Grande do Sul (3,2%), Goiás (3,1%) e Maranhão (2,2%).

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