Corumbá abre cadastro para o Programa Jovem Aprendiz

Corumbá está promovendo um Projeto Piloto de Parceria com o objetivo de garantir o trabalho protegido para adolescentes e jovens. A iniciativa envolve a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Casa do Trabalhador e o SENAC. O projeto abre o cadastro para adolescentes e jovens interessados em participar do Programa Jovem Aprendiz.

O Programa Jovem Aprendiz visa incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de medidas específicas. Através desse programa, tanto os adolescentes quanto as empresas experimentam um novo modelo de trabalho que é beneficial para todos os envolvidos. Trata-se de uma política pública que estimula os jovens estudantes a procurarem o primeiro emprego, garantindo que seus direitos sejam preservados. O modelo combina experiência profissional com cursos de profissionalização em áreas específicas.

Para realizar o cadastro, é necessário ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais perto, possuir 14 até 21 anos e ser estudante do período matutino ou vespertino. As inscrições já começaram e terminam dia 31 de julho. São necessários para a realização do cadastro os documentos; carteira de trabalho, RG, CPF e CEP de residência.

Quando contratado por uma empresa, o jovem é preparado por meio de aulas teóricas e atividades práticas desenvolvidas na rotina do negócio. O contrato de trabalho pode ter duração de até um ano e dois meses, com uma carga horária diária de quatro horas ou 20 horas semanais.

Essa iniciativa pretende fornecer aos jovens a oportunidade de adquirir experiência profissional e conhecimentos específicos em determinada área, ao mesmo tempo, em que as empresas contribuem para a formação desses jovens. O Programa Jovem Aprendiz busca criar uma base sólida para a entrada desses jovens no mercado de trabalho, oferecendo-lhes uma formação profissional de qualidade e a chance de desenvolver habilidades importantes para o futuro.

Para obter mais informações sobre o programa e realizar o cadastro, os interessados devem procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de seu território. O cadastro é essencial para os jovens poderem participar do programa e usufruir dos benefícios oferecidos pela parceria entre a Prefeitura de Corumbá, o MPT, a Casa do Trabalhador e o SENAC.

