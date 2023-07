Drones e drogas faziam parte de “esquema” do crime em presídios

O tráfico de drogas em Três Lagoas foi desbancado nesta manhã (12), por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas que desvendou e acabou com um “esquema” de tráfico para dentro dos presídios.

As autoridades vinham monitorando indivíduos suspeitos desde o início do ano, e as investigações levaram os policiais até o bairro Vila Haro, que logram êxito chegando até os criminosos.

A equipe policial concentrou seus esforços na Avenida Rafael de Haro, onde se acreditava existir um possível esconderijo de drogas e drones utilizados na atividade criminosa. Informações prévias indicaram que três pessoas, já conhecidas no meio policial, estavam envolvidas no embalo dos entorpecentes para serem arremessados no interior do presídio de Três LagoaS.

Durante a operação, foram apreendidos um drone da marca Mavic Pro com três baterias, um drone Mavic com duas baterias, 90 gramas de cocaína, 1.600 gramas de maconha fracionadas em porções menores, prontas para serem arremessadas por meio do drone dentro da penitenciária, além de um caderno de anotações e dois aparelhos celulares pertencentes aos suspeitos. O trio foi detido em flagrante e encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

As investigações sobre o caso continuam em andamento, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis conexões dos suspeitos com outros envolvidos.

