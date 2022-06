Denúncias de violência contra idosos chega a 35 mil no Brasil em apenas 5 meses

Com apenas 5 meses, no Brasil, mais de 35 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos), entre 1º de janeiro a 2 de junho. Mais de 87% das denúncias, cerca de 30.722, aconteceram na casa onde o idoso mora e , segundo o ouvidor nacional de Direitos Humanos, Nabih Chraim, entre os agressores principais são os próprios filhos, suspeitos em mais de 16 mil registros, e seguido dos vizinhos (2,4 mil) e netos (1,8 mil).

As vítimas em sua maioria registradas, estão com idade entre 70 e 74 anos, além disso cerca de 5,8 mil denúncias relacionadas a idosos de 60 a 64 anos e 5,4 mil registros de violações de pessoas de 65 a 69 anos. Segundo o secretário Antônio Costa da SNDPI (Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa), explicou que os maus tratos aos idosos estão na lista de maiores registros de violações do Disque 100. Para ele, o idoso precisa ser cuidado e protegido para viver com dignidade.

Denúncias – Aos que desejam realizar denúncias de maus tratos pode fazer anonimamente pelo Disque 100, que recebe ligações diariamente durante 24h, incluindo os fins de semana e feriados. Essas denúncias podem ser feitas de todo o país por meio de discagem direta e gratuita para o número 100, pelo WhatsApp (61-99656-5008), ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, onde o cidadão com deficiência encontra recursos de acessibilidade para denunciar.

Campanha – Todos os anos ao redor do mundo é realizada a campanha Junho Violeta. O mês foi escolhido para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, criado em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

O período 2020-2030 foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a década do envelhecimento saudável, para reforçar o debate sobre o assunto e o combate a agressões e tratamentos abusivos dentro e fora do ambiente familiar.

*Com informações da Agência Brasil