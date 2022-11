Correios lançam rastreamento em tempo real em mais de 40 cidades do Brasil

Nessa época de fim de ano e black friday, onde uma grande parcela da população aproveita para garantir os presentes de familiares e amigos, e até os próprios “mimos”, os Correios anunciaram uma bela novidade. A partir de agora as encomendas feitas por Sedex convencional, Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje terão as informações da entrega em tempo real.

Quem quiser usufruir dessa nova facilidade basta informar o número do celular do destinatário no ato da postagem (ou pré-postagem) para que ele possa receber as informações.

Quando o carteiro sair para entregar o objeto, o destinatário será avisado de que a encomenda está na rota de distribuição. Quando a encomenda estiver próxima do endereço de destino, o cliente receberá um link para acompanhar em tempo real a rota. Também será possível interagir com o entregador.

Até o momento, a nova ferramenta está disponível para: Maceió; Salvador; Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Vitória, Governador Valadares (MG), Varginha (MG), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá, Belém, João Pessoa, Jaboatão dos Guararapes (PE), Recife, Teresina, Maringá (PR), Curitiba, Londrina (PR), Rio de janeiro, Petrópolis (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Natal, Novo Hamburgo (RS), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre, Gravataí (RS), Santa Maria (RS), São José (SC), Florianópolis, Itajaí (SC), Aracaju, São José dos Campos (SP), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Franca, São José do Rio Preto (SP), São Paulo, Barueri (SP), Santo André (SP), Osasco (SP), Guarulhos (SP), São Bernardo do Campo (SP), Palmas (TO).

Para as outras modalidades de entrega, o rastreamento continua disponível para ser consultado pelo site ou aplicativo dos Correios.

