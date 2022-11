Tá calor aí? Veja opções de sucos saudáveis e refrescantes

O calor em Mato Grosso do Sul segue forte neste fim de semana, com a umidade relativa do ar em 20% e máximas de mais de 35ºC no Estado. Por isso nada melhor do que passar o dia com um bom suco, natural, então confira três receitas para se refrescar.

Suco de melancia, gengibre e linhaça

Ingredientes:

3 fatias de melancia sem caroço;

1 colher de chá de linhaça triturada;

1 colher de chá de gengibre ralado.

Modo de Preparo:

Em um liquidificador, adicione água e os demais ingredientes. Bata até o mistura se tornar homogênea. Beba gelado.

Suco cremoso de manga com banana

Ingredientes:

1 manga cortada em cubos;

2 bananas médias maduras;

Suco de meio limão;

1 maçã;

Suco de 1 laranja.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador sem adicionar água. Os sucos de laranja e limão são os líquidos necessários. A textura cremosa virá graças às bananas, mas você também pode adicionar ou substituir o ingrediente por iogurte natural.

Suco de morango, hortelã e água de coco

Ingredientes:

10 a 13 morangos congelados;

400ml de água de coco bem gelada;

Folhas de hortelã a gosto.

Modo de Preparo:

Adicione no liquidificador os morangos congelados, a água de coco e, por cima, as folhas de hortelã. Bata tudo por 1 minuto ou até a mistura estiver homogênea. Sirva na hora!

