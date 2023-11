Preço do quilo do tomate varia 167,22% em supermercados da Capital

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

Preço variou entre R$ 2,99 e R$ 7,99

Com variação de 167,22% e supermercados cobrando entre R$ 2,99 e R$ 7,99 pelo quilo do tomate, ter na mesa o fruto para aquela tradicional salada está custando caro. É o que apontou a pesquisa de preço da cesta básica, realizada semanalmente pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos.

Ainda na sessão de hortifrúti, o quilo da batata é o próximo vilão da lista. Custando R$ 5,49 no Comper e R$ 2,99 no Nunes, com uma diferença de 83,61%. O preço médio é de R$ 4,19.

Outros produtos da sessão de mercearia, o arroz de 5 kg foi encontrado nas prateleiras custando R$ 17,99 no Atacadão e R$ 21,95 no Comper. A variação foi de 22% e preço médio R$ 20,04.

Ainda conforme a pesquisa, o pacote do feijão de 1 kg teve variação de 52,84%. Custando R$ 5,79 (Pires) e por R$ 8,85 (Comper). A média apontada é de R$ 6,73.

O óleo Concórdia de 900 ml variou 20,88% entre os pontos pesquisados. Custando R$ 4,79 no Comper e R$ 5,79 no Nunes. O preço médio foi de R$ 5,22.

Outra variação que ficou salgada (literalmente) foi o preço do sal, de 1 kg, com 101,75%. O produto custa R$ 2,85 no Atacadão e R$ 5,75 no Pires.

A dúzia de ovos médios está custando R$ 8,85 no Assaí e R$ 10,90 no Atacadão. A variação foi de 23,16%, já a média apontada é de R$ 9,88.

O leite integral Italac de 1 litro foi encontrado por R$ 4,59 no Atacadão e R$ 6,29 no Nunes (37,04%). O preço médio calculado foi de R$ 5,50.

No setor de açougue, o quilo do coxão mole a vácuo variou 20,76 % nos estabelecimentos. Custando R$ 34,90 (Atacadão) e R$ 28,90 (Pires). O valor médio foi de R$ 31,76.

Higiene e limpeza

O papel higiênico com 12 rolos está custando R$ 22,90 no Atacadão e R$ 27,70 no Comper (20,96%). A média foi de R$ 24,92.

O sabonete da marca Lux teve variação de 44,18%, custando R$ 2,49 (Assaí, Comper, Atacadão e Fort) e R$ 3,59 (Nunes).

Sabão em pó Omo de 1,6 kg foi encontrado custando R$ 19,90 (Nunes) e R$ 25,21 (Atacadão). A variação foi de 26,68% e o preço médio ficou no valor de R$ 23,11.