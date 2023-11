Homem leva facada de mulher após cobrar dívida de agiotagem

Um homem de 32 anos, foi ferido a facadas após cobrar uma dívida de agiotagem, na tarde de ontem (02), em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a autora das facadas de 42 anos relatou aos militares que desferiu os golpes para se proteger, após ter sofrido ameaças por conta de dívida de agiota.

Interrogado pelos policiais, a vítima negou que é agiota e disse que estava com a autora apenas para pegar um dinheiro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam a vítima até uma unidade de saúde mais próxima. Já a autora das facadas foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foi ouvida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.