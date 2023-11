Quatro cidades de MS passam dos 41ºC e estão entre a mais quentes do país

Quatro cidades de Mato Grosso do Sul estão entre as dez mais quentes do país, ultrapassando os 41ºC. Desde a última semana, o Estado se encontra sob uma pressão atmosférica que tende se estender até a próxima semana.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Coxim com 42,6ºC, foi a segunda cidade mais quente do Brasil. Já Porto Murtinho com 42,2ºC, foi a terceira cidade mais quente, segundo Inmet.

Em seguida na lista do top10, Água Clara 41,9ºC (9º) e Corumbá 41,6ºC (10º) fecham a lista entre as dez cidades que tiveram recordes de temperaturas na tarde de ontem. O município mais quente do país foi Araçuaí (MG), com 42,9ºC.

De acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta terça deve ser de tempo estável com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades para algumas regiões do Estado.

