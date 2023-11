Colisão entre carro e Scania na BR-267 mata homem e deixa criança gravemente ferida

Daniel Sebastião Emboaba, de 28 anos, morreu na noite de ontem (12), após colidir o Fiat Uno em que conduzia, contra uma Scania, na BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. Uma criança de 8 anos que estava como passageiro no veículo, teve fraturas nas pernas e está em observação na Santa Casa de Campo Grande.

O acidente aconteceu no km-67, próximo ao Assentamento Aruanda. A Scania estava sentido a Nova Andradina e o veículo de passeio, sentido a Bataguassu.

Conforme informações do site Cenário MS, o motorista do caminhão de 28 anos, falou com a polícia que por volta das 23h, deparou com o Fiat Uno na contramão e que em nenhum momento o carro voltou para a sua via. Ele ainda disse que tentou desviar, mas o veículo atingiu a lateral da Scania. Com o impacto da batida, o motorista do veículo de passeio morreu no local.

O filho da vítima de 8 anos que estava no banco da frente e sem cinto de segurança teve fraturas nas pernas. A criança foi encaminhada às pressas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu e depois transferida para a cidade de Campo Grande.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguassu estiveram na região do acidente. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica da Polícia Civil também estiveram na rodovia, conhecendo dados do acidente.

O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio culposo na direção veicular, que é aquele em que não há a intenção de matar.

