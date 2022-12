Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos

Às 9h34 do último dia do ano, os sinos das Igreja Católica do Vaticano badalaram para anunciar a morte de Joseph Ratzinger, mundialmente conhecido como papa Bento XVI (16). O papa emérito era de origem alemã e morreu aos 95 anos, em um monastério no Vaticano, onde vivia há cerca de dez anos.

Bento XVI recebeu o título de papa emérito após renunciar em 11 de fevereiro de 2013, oito anos após assumir o posto, o que não ocorria há 600 anos desde Gregório XII, em 1415, que deixou o papado por conta própria a chefia da Igreja Católica. Após a renúncia, ele decidiu viver de forma simples nas dependências de um mosteiro no Vaticano e foi substituído pelo cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que iniciou seu papado em 13 de março .

Uma das poucas vezes em que foi visto depois da renúncia foi a convite de papa Francisco, para a missa de canonização de João Paulo 2º (1920-2005), a quem sucedeu em 2005.

No ano de 2007, Bento XVI esteve no Brasil onde visitou as cidades de Aparecida e Guaratinguetá, em São Paulo, celebrou missas, se encontrou com mais de 40 mil jovens e abriu a 5° Celam (Conferência Nacional Latino-Americano e Caribenho).

Em comunicado oficial, a Igreja Católica anunciou que o funeral será realizado a partir do dia 5 de janeiro, em cerimônia presidida pelo papa Francisco na praça São Pedro. Como o papa era emérito, as regras para o funeral ainda serão elaboradas.

Com informações da Folhapress.