Abertura de campeonato de Copa Truck acontece neste fim de semana em Campo Grande

Após cinco anos, Campo Grande recebe a abertura do campeonato da modalidade

Nos dias 16 e 17 de março acontece em Campo Grande, a Copa Truck NASCAR Brasil e Copa Hyundai HB20. A competição de abertura será no Autódromo Internacional da cidade.

O campeão atual Felipe Giaffone estará na disputa e defende o título. A programação começou hoje com dois treinos livres, enquanto no sábado haverá outro treino e a classificação que determinará as posições de largada.

Já no domingo, acontecem as corridas oficias, a partir de 12h30. Haverá transmissão ao vivo pela Band, Sportv e o canal da categoria no YouTube.

Para quem não conhece, A Copa Truck é uma competição da categoria do automobilismo brasileiro, composta por caminhões preparados para pista de corrida.

Programação Copa Truck – Etapa de Abertura Campo Grande

Sexta-feira 15 : 11h55 – Treino livre 1 / 12h15 – treino livre 2

Sábado 16 : 11h15 – Treino livre 3 / 14h30 – classificação (YouTube)

Domingo 17: 9h20 – Warm Up/ 12h30 – corridas (Band, Sportv e YouTube)

Ingressos

São cinco modalidades de ingresso: Paddock, Passe de Visitação, Arquibancada e Alambrado com ou sem visitação. Algumas dessas modalidades possuem a opção de compra para os dois dias de evento ou só para o domingo, com valores a partir de 23 reais.

Estão abertas para vendas, todas as entradas até hoje(15) por meio do site da Disk Ingressos. e o pagamento pode ser efetuado por PIX ou em três vezes no cartão de crédito.

O Autódromo Internacional de Campo Grande fica localizado em uma rodovia federal (BR 262), portanto não será permitido o consumo e a venda de bebidas alcoólicas. Cada pessoa poderá levar cinco itens, entre eles os industrializados (devidamente lacrados), como biscoitos, torradas, barras de cereal, frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida.

Cada pessoa poderá levar 02 garrafas plásticas, com água, de 500 ml cada.

Também são permitidos guarda-chuva, sombrinha, guarda-sol, cadeiras de praia e tenda de no máximo 3×3 metros. A classificação mínima é de cinco anos de idade e os portões serão abertos às 8h.

