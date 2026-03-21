Homem denuncia ameaças e cobrança após cadastro em site de acompanhantes em MS

Vítima relata pressão por pagamentos e transferência após contato por aplicativo

Um homem de 27 anos registrou um boletim de ocorrência após relatar que passou a receber ameaças e cobranças depois de se cadastrar em um site de acompanhantes em Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, o cadastro foi feito na quinta-feira (19), quando ele informou dados pessoais e documentos. Ainda segundo o relato, houve conversa com uma mulher pela plataforma, mas não houve contratação de serviço.

No dia seguinte, o homem passou a ser contatado por mensagens de um número desconhecido. A pessoa se apresentou como responsável por uma das mulheres e alegou que teria havido descumprimento de um suposto acordo, passando a exigir pagamento.

Conforme o registro, diante da recusa inicial, as mensagens passaram a ter tom intimidatório, com menções a dados pessoais da vítima e ameaças. Sob pressão, ele realizou uma transferência de R$ 1 mil.

Mesmo após o pagamento, novas cobranças teriam sido feitas. Uma tentativa posterior de transferência foi bloqueada pelo banco, que identificou a operação como suspeita.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue em investigação.

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