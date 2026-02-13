Sexta de Carnaval chega com máximas de até 33ºC e previsão de chuva em Campo Grande

Temperaturas variam entre 21ºC e 33ºC em Mato Grosso do Sul, com pancadas isoladas e risco de tempestades

A sexta-feira (13) de Carnaval em Mato Grosso do Sul será marcada por calor e possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões do Estado, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 22°C e 28°C, com sol entre nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. A combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas típicas de verão, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana devem registrar máximas de 30°C, com mínima de 24°C. Porto Murtinho pode chegar a 33°C, sendo uma das temperaturas mais altas previstas para o Estado.

Na região Norte, Coxim terá variação entre 22°C e 31°C, enquanto Camapuã deve marcar entre 21°C e 29°C, ambas com previsão de chuva. No Bolsão, Paranaíba terá mínima de 22°C e máxima de 30°C. Já Três Lagoas pode alcançar 32°C.

Na região da Grande Dourados, os termômetros devem ficar entre 21°C e 30°C. Ponta Porã varia de 22°C a 29°C, e Iguatemi também deve registrar máxima de 29°C. Em Anaurilândia, a previsão indica mínima de 23°C e máxima de 31°C.

O Cemtec alerta que, apesar do predomínio de calor, há risco de tempestades isoladas em parte do Estado, principalmente no período da tarde, exigindo atenção redobrada de quem pretende aproveitar os blocos e eventos ao ar livre.

