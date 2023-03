Contrato de concessão do Aeroporto de Campo Grande é assinado com empresa espanhola

Empresa espanhola assinou o contrato de concessão do bloco de 11 aeroportos que inclui terminais em Mato Grosso do Sul, por 30 anos. A concessão será feita pela empresa espanhola Aena Desarollo Internacional. Entretanto, a efetivação do contrato depende de acordo com o Governo Federal para o pagamento do valor inicial de R$ 2,45 bilhões. O contrato foi assinado nesta última terça-feira (28).

Aeroportos em Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã estão incluídos no bloco de concessão, cujo leilão ocorreu em agosto de 2022. A Aena tem agora 15 dias para realizar o pagamento do valor inicial, sendo que a empresa pretende fazer parte desse pagamento por meio de precatórios no valor de R$ 1,16 bilhão, e o restante em dinheiro. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) ainda não se pronunciou sobre a aceitação do pagamento dessa forma.

Durante os 30 anos de concessão, está previsto um total de R$ 8,6 bilhões em investimentos, abrangendo também aeroportos em São Paulo, Minas Gerais e Pará. O maior aeroporto incluído no bloco de concessão é Congonhas (SP).

A expectativa é que a concessão traga melhorias para a infraestrutura dos aeroportos, além de aumentar a qualidade dos serviços oferecidos e o número de voos. Com isso, espera-se um aumento no turismo e nos negócios nos estados onde os aeroportos estão localizados.

A assinatura do contrato representa um marco importante para a aviação civil no Brasil, atraindo investimentos de empresas estrangeiras e ampliando as possibilidades de desenvolvimento do setor aéreo no país.

Leilão

Com um lance de R$ 2,450 bilhões, a empresa apresentou uma proposta com um ágio de 231,02% acima da outorga inicial prevista e arrematou o bloco SP/MS/PA/MG, que inclui 11 aeroportos brasileiros. Entre eles está o aeroporto mais cobiçado, o de Congonhas (SP), que receberá R$ 3,3 bilhões de investimentos. O leilão da sétima rodada de concessões aeroportuárias aconteceu no dia 18 de agosto de 2023, na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

Ao todo, venceram a disputa da sétima rodada as empresas Aena Desarrollo Internacional, XP Infra IV Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura e o consórcio Novo Norte Aeroportos. As concessões garantem um investimento da ordem de R$ 7,3 bilhões, pelos próximos 30 anos, em 15 aeroportos brasileiros.

A Aena, vencedora do bloco que tem a maior previsão de investimentos, R$ 5,8 bilhões, prevê recursos de R$ 377,6 milhões para o aeroporto de Campo Grande (MS), R$ 192,6 milhões para o aeroporto de Corumbá (MS), R$ 234,2 milhões para o aeroporto de Ponta Porã (MS), R$ 278,3 milhões em Santarém (PA), R$ 131,2 milhões em Marabá (PA), R$ 168,2 milhões em Carajás (PA), R$ 151 milhões em Altamira (PA), R$ 438,1 milhões em Uberlândia (MG), R$ 267,5 milhões em Uberaba (MG) e R$ 216,5 milhões em Montes Claros (MG).

Prefeitos criam expectativas

Os prefeitos das cidades contempladas pela concessão dos aeroportos de Corumbá e Ponta Porã comemoraram o sucesso do leilão.

O prefeito de Corumbá, Marcelo Aguilar Iunes (PSDB), afirmou que as expectativas são de maiores investimentos. “Esperamos um aumento de voos que atendam a população de toda a região do Pantanal. Atualmente o voo diário Corumbá-Campinas tem alta proporção de ocupação, sendo de extrema importância para o desenvolvimento do turismo, pecuária, mineração e demais atividades econômicas do município”, ressaltou.

Já para o prefeito de Ponta Porã, Helio Peluffo (PSDB), a expectativa é de melhoria e ampliação do transporte de cargas. “A empresa terá nosso total apoio no que for necessário. A privatização sempre é boa, dá agilidade, prospecta novos negócios, e temos uma expectativa de transformar o aeroporto de Ponta Porã também em um aeroporto de cargas, já que estamos numa região de turismo de compra”, prospectou.

Com informações da repórter Suelen Moraes

