Vereadores homenageiam artesãos da Capital

Na Capital 25 artesãos receberão homenagem dos parlamentares da Capital na noite desta quarta-feira (30), em homenagem ao dia do artesão comemorado em 19 de março.

A solenidade tem como objetivo homenagear, reconhecer e valorizar os artesãos e artesãs de Campo Grande, que encantam nossa cidade com seu talento para as artes manuais. Cada parlamentar entregará a honraria a um artesão escolhido.

A tradição, a arte e o amor pela natureza sempre guiaram a vida de João Manoel da Silva. Os sentimentos ficam evidentes em cada uma de suas obras de artesanato em madeira. Sem nenhuma base de livros e cursos, Senhor João desenhava a peça que pretendia fazer em sua cabeça. João aprendeu o ofício com o Pai, carpinteiro, na cidade de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, onde nasceu em 03 de dezembro de 1937.

Senhor João gostava mesmo era entalhar artesanato de animais e assim fazer bichos em madeira. Tanto é que nasceu sua marca registrada: os carros de boi. Muitos destes carros até foram para fora do Brasil como o Japão. Carro de boi tornou-se símbolo de Campo Grande/MS, pois representa o meio de locomoção utilizado pelos colonizadores. Próximo ao Horto Florestal, por exemplo, eles estão simbolizados no Monumento dos Imigrantes.

Mais do que uma peça de artesanato, os carros de boi são uma homenagem do artesão alagoano a Campo Grande, a chamada “Capital Morena” que adotou como sua terra. João Manoel veio par o então Mato Grosso em 1958. Veio sozinho para encontrar um irmão que também havia se aventurado em sair do Estado da região Nordeste para buscar novas oportunidades no Centro-Oeste. Casado unicamente com a Senhora Aparecida da Silva, teve duas filhas, um neto e faleceu no dia 25 de novembro de 2017 deixando um legado inestimável.

Conheça os homenageados:

Ademir Santana – Ataide Charão Fernandes

Betinho – Denise Zamboni Cavalheiro

Carlos Augusto Borges – Helena Pedroso de Barros

Coronel Villasanti – Sullivan Gonçalves Oliveira

Dr. Loester – Cláudia Cristina Benites Veiga Castelão

Dr. Victor Rocha – Jane Mara Martinez

Edu Miranda – Indiana Antunes Marques de Araujo

Junior Coringa – Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira

Luiza Ribeiro – Elida Fátima Julio Antonio

Otávio Trad – Francisca Anaide Rondon Valiño

Paulo Lands – Helaine Paredes D’avila

Papy – Leslie Bassi Gaffuri

Prof. João Rocha – Alice Sales Trouy

Professor Juari – Teresinha Bezerra da Silva

Professor Riverton – Carina Zamboni Cavalheiro

Ronilço guerreiro – Jane Clara Arguello Martins Dias

Silvio Pitu – Adgoivonete Duarte Pereira

Tabosa – Erika Souza Pedraza

Valdir Gomes – Antonia Cristina Ferreira Costa

William Maksoud – Sandra Silva Carreiro

Zé da Farmácia – Oldaci Machado dos Anjos

Mesa Diretora:

Silvia Helena Machado Cavalcanti de Oliveira

Wilson Mota Ishikawa

Angela Vanessa Epifanio

Beatriz de Fatima Soares

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.