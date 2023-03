Governo Federal prorroga recadastramento de armas até maio

Estava previsto para encerrar amanhã (30) o prazo do credenciamento de armas no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), mas hoje (29), o Governo Federal através do decreto publicado no Diário Oficial da União prorrogou o prazo até 3 maio.

Mesmo que já sejam cadastradas em outros sistemas, é obrigatório o cadastro do Sinarm, da Polícia Federal (PF) sistema de registro de armas de uso permitido de civis que concentra dados de armas mantidas por empresas de segurança privada, policiais civis, guardas municipais e pessoas físicas com autorização de posse ou porte.

Já Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército, registra as armas de uso restrito pertencentes a colecionadores, atiradores e caçadores (CAC’s).

Segundo a Agência Brasil os proprietários que não desejarem mais manter a propriedade de armas poderão entregá-las em um dos postos de coleta da Campanha do Desarmamento, autorizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Outra mudança trazida no decreto de hoje permite que o diretor-geral da PF estabeleça procedimentos especiais para a apresentação de armamentos, motivados por questões de logística e segurança. O novo texto prevê a possibilidade da exposição às equipes da PF em local distinto das respectivas delegacias.

O deputado federal, Marcos Pollon (PL) falou a respeito da postura do ministro de segurança. “Totalemnte previsível, porque são treinados. Abriram uma frente de trabalho e para a participação da Comissão Pública para podermos participar. Pedimos a volta do CR e os membros do Pro-armas podem fazer pelo site “, esclareceu o parlamentar .

