Contra o marco temporal, indígenas bloqueiam e liberam rodovia a cada 20 minutos em MS

No dia que o STF (Supremo Tribunal Federal) retorna o julgamento do novo Marco Temporal das terra indígenas, nesta quarta-feira (7), indígenas bloquearam a MS-156, trecho entre Dourados e Itaporã, como forma de protesto. A previsão é de manutenção do protesto até às 17h.

Segundo Dourados Agora, apenas veículos de emergência como ambulâncias estão sendo liberados. Líderes do movimento afirmam que a interdição na rotatória de acesso à Aldeia Jaguapiru ocorre parcialmente, ou seja, o tráfego fica fechado por 20 minutos e depois é liberado por 20 minutos.

Amanhã, no entanto, o bloqueio será feito de forma permanente durante todo o dia. Também haverá interdições no anel viário e em outras rodovias da região. Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), nas rodovias federais que cortam o Estado ainda não há pontos de bloqueio.

Em tese, a medida limitará aos indígenas reivindicarem apenas terras que ocupavam até o ano de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A proposta foi votada em regime de urgência na Câmara dos Deputados no final de maio e encaminhada ao Senado para análise.

Ontem, um grupo prometia fechar a BR-463, na saída para Ponta Porã, e trecho da Perimetral Norte, ambas em Dourados, porém, ainda não há confirmação. Acesse também: Bolsonaro exalta agronegócio e diz que Lula trata setor como inimigo

