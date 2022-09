El Parrudo Burger: Irmãos se unem para empreender e abrem hamburgueria

Os três irmãos Lincoln, Karolyn e Ewerton se uniram em 2021 para empreender. Do resultado nasceu a hamburgueria “El Parrudo Burguer”, no Maria Aparecida Pedrossian, na Capital. Segundo o Ewerton Barros, eles sempre tiveram o desejo de empreender no ramo alimentício.

“Vimos que a região era carente de empresas que trabalhassem com burgers artesanais, então, no início de 2021 nos reunimos e decidimos iniciar os testes, mesmo com pouco conhecimento no ramo até então”, explicou.

Ainda de acordo com Ewerton, foram dois meses indo atrás de conhecimento, bons fornecedores e de compra dos equipamentos necessários para a cozinha da hamburgueria, inicialmente montada nos fundos da cada do Lincoln, no Residencial Oiti.

“Nos ajeitamos da melhor maneira possível e passado o tempo de dois meses nosso lanche se transformou no que entreguemos hoje para os nossos clientes”, disse.

Assim que iniciaram, os trabalhos, em abril do ano passado, os atendimentos eram apenas delivery. Atualmente, a hamburgueria, que está instalada na rua Doutor Fernando Alves Machado, 160, no Maria Aparecida Pedrossian, já conta com um espaço físico.

“Com o feedback extremamente positivo dos clientes, que comparavam com grandes marcas da cidade e até do país, vimos a necessidade de ter um espaço físico para melhorar a experiência com nosso burger”, finalizou.

Sobre o nome, que inicialmente era Parrudo's, hoje, El Parrudo Burger, veio do Lincoln. "Pois a característica da família é ser baixinho e forte", finalizou o Ewerton em meio a risadas.

[Texto: por Rafaela Alves, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]