Consórcio disponibiliza compra de passe de ônibus via Pix e Whatsapp

O Consórcio Guaicurus liberou nesta semana a compra de passe de ônibus via Pix e Whatsapp para os passageiros de Campo Grande. A atualização começou a valer nesta quinta-feira (18) mas o uso do do cartão de vale transporte continua obrigatório.

O Gerente Executivo do Consórcio, Robson Strengari, explica como será feita a compra. “O novo sistema de aquisição de crédito para o vale transporte começou a funcionar hoje através do Pix e Whatsapp. A pessoa deve cadastrar o número do Pix (67 9 8436.6600) e digitar qualquer mensagem no texto. Automaticamente o robô vai abrir uma mensagem de saudações e vai perguntar o que deseja: comprar créditos ou voltar ao menu inicial, pois até esse momento estamos disponibilizando apenas a compra através do Pix, mas futuramente vamos disponibilizar outras melhorias ao serviço”, esclarece Robson.

É preciso ter em mãos o número do cartão do vale transporte, que fica no verso logo abaixo da imagem de QR Code. “Em seguida vai perguntar quanto quer recarregar, o valor. O cliente confirma, o sistema vai mandar uma mensagem de volta, confirmando a compra, que já esta na conta do consórcio e que já esta liberado”, diz o gerente.

O cliente poderá se encaminhar a qualquer um dos terminais ou Pegue Fácil, para a liberação dos créditos do passe. Nos ônibus o período para a liberação é entre cinco a 24 horas para creditar. Segundo Robson Strengari, no período de teste o tempo foi de dois minutos. “Acreditamos que vai ser uma melhoria para o cliente e para o transporte em breve vamos trazer outras melhorias para o usuário e para o sistema”, finaliza.

