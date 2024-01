Cadastro Rural para produtores de Campo Grande vai até fevereiro

A ferramenta é uma iniciativa inédita no município e objetiva dar mais transparência e eficiência às ações realizadas.

Lançado no ano passado, o Cadastro do Produtor Rural e Urbano de Campo Grande pode ser feito até fevereiro por todos os produtores e empreendedores ruais que recebem algum tipo de serviço da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio)

O objetivo da ação é dar mais transparência, eficiência e dinamizar as ações do serviço da Sidagro atualmente, no auxílio da organização das cadeias produtivas, atendendo 1.0175 famílias, sendo 25 comunidades rurais da agricultura familiar.

A Sidagro disponibiliza e coordena a utilização de patrulhas mecanizadas para auxílio no preparo de solo e plantio de diversas culturas. Também realiza treinamentos e cursos para profissionalização dos produtores familiares; entre outras.

Para realizar esse cadastro, o produtor deve ir até a Sidagro, que fica localizada na Rua dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira, Campo Grande. Também podem ser tiradas dúvidas e informações pelo telefone: 4042-0497.

