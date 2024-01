Mais de quatro mil empresas de MS já fizeram a opção pelo Simples Nacional

De de mais de 13 mil pedidos Mato Grosso do Sul 4.377 empresas já tiveram suas socilitações de adeão ao Simples Nacio0nal deferidas enquanto outros 8.387 solicitações ainda estão pedentes. As informações foram form divulgadas ontem pela Receita Federal na véspera do último dia para apresentação do pedido de adesão ao sistema simplificado de tributação.

O prazo final para a desão é amanhã sendo que em todo o Brasil os sistemas registravam 852.597 solicitações de opção pelo Simples Nacional. Desse total, 513.690 estão pendentes por não estarem regularizadas perante as exigências de ingresso ao regime instituídas pela LC 123/2006 e 338.907 tiveram a solicitação deferida por não possuírem irregularidades, já constando no sistema como optantes a partir de 1º de janeiro de 2024.

Desde o início do ano, empresários e empreendedores de todo o país têm a oportunidade de optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.

A opção pelo Simples Nacional está disponível para microempresas e empresas de pequeno porte até o dia 31 de janeiro. Aqueles que buscam enquadrar-se como Microempreendedores Individuais (MEIs) devem solicitar a opção tanto pelo Simples Nacional quanto pelo Simei até essa data. É importante ressaltar que os solicitantes não podem estar sujeitos às vedações estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 2006.

