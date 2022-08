Funsat convoca aprovados para curso de açougueiro

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) convoca os candidatos classificados para ingressarem na turma do Curso de Açougueiro. A lista foi divulgada hoje (11) em publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e a lista com os nomes dos alunos aprovados está disponível a partir da página 13.

De acordo com a publicação, o curso é realizado pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e os interessados devem comparecer no dia 15/08/2022 na Escola Municipal Prof. Arassuay Gomes de Castro, que fica localizada na rua São Vicente de Paula s/n – Vila Manoel da Costa Lima para início das aulas, que serão realizadas das 18:30 às 22:30 horas.

Foi divulgado também, na edição de hoje do Diário, a prorrogação das inscrições no curso de FIC (Formação Inicial e Continuada), na modalidade presencial do curso de açougueiro, até o dia 16 de agosto.

As inscrições acontecem na sede da Funsat, localizada na rua Quatorze de Julho, 992 –Vila Glória, 1º andar, na Coordenadoria de Qualificação Profissional. Mais informações podem ser acessadas no Edital – Pronatec/FIC/Funsat nº 04 2022-01, publicado no Diogrande n. 6.716 de 27 de julho de 2022.