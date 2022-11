Alegando falta de recursos, Naviraiense está fora do Estadual de MS

O Clube Esportivo Naviraiense está oficialmente fora do Campeonato Sul-mato-grossense de 2023. O Jacaré do Cone-sul confirmou a sua desistência a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde de ontem (17). Agora, a equipe do Náutico, terceiro colocado da Estadual Série B deste ano, herdará essa vaga.

Conforme divulgado pelo Arquibancada MS, o Naviraiense alegou falta de recursos sobre a sua participação no Estadual do próximo ano. O Jacaré do Cone-Sul volta ao mesmo cenário em 2018, quando desistiu do Estadual pelos mesmos problemas e voltou ao futebol de Mato Grosso do Sul pela Série B. O time vinha a meses ameaçando a sua desistência por falta de recursos financeiros.

Terceiro colocado na série B, o Náutico está na Série Estadual do próximo ano. Mas a equipe campo-grandense pode ter problemas na justiça desportiva, já que o Náutico foi denunciado por escalar um jogador irregular e poderá ser punido.

