Cinco pessoas são presas com 370 kg de maconha em veículo na MS-156

Cinco pessoas, entre elas quatro homens e uma mulher, foram presas em flagrante, ontem (15), transportando mais de 370 quilos de maconha, em um veículo, na MS-156, na área rural de Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande. Os entorpecentes foram adquiridos na região sul do Estado e tinha destino ao interior de São Paulo.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deram sinal de parada ao primeiro veículo, um GM Corsa de cor preta com três ocupantes.

Logo atrás, outro veículo, GM Prisma de cor verde, também foi interceptado pelos agentes do DOF. O condutor, que seguia com sua namorada, não obedeceu à ordem de parada dos policiais e tentou fugir, em alta velocidade, mas foi alcançado após quilômetros de perseguição e detido em flagrante. No veículo, os policiais encontraram 371 quilos de maconha.

Aos policiais, o grupo disse que foram contratados no município Cerqueira Cezar (SP), para se deslocarem até Coronel Sapucaia, onde pegaria os entorpecentes. Os três homens do Corsa repassavam informações sobre a presença policial na rodovia, para o casal que vinha logo atrás. De acordo com o depoimento, os cinco retornavam para a cidade no interior de São Paulo, onde residem.

A ocorrência foi entregue, juntamente com os veículos, o entorpecente e os cinco detidos, na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente 800 mil reais.

