Confira os trechos interditados hoje no centro de Campo Grande

Com avanço da segunda etapa de obras do Reviva Campo Grande, novos trechos são interditados diariamente no centro da Capital. Hoje (7), as interdições seguem no trecho da Rua 13 de Maio, entre as ruas Maracaju e Barão do Rio Branco, a via está parcialmente fechada para obras de instalação do laço semafórico e deve ser liberada amanhã (8).

Também segue fechado a Rua Rui Barbosa no trecho que compreende as ruas Otaviano de Souza e do Catete. Para quem precisar passar pelo trecho, o desvio é feito na Rua Antonio Correa.

Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que os condutores atentem-se aos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

Ao todo, a revitalização do microcentro engloba 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Com a revitalização, o centro ganhará um novo mobiliário urbano, iluminação em led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi-fi gratuito, calçadas padronizadas, acessibilidade universal e um paisagismo com intuito de transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande.

