Fim de semana tem Fenasul e feira na Praça da Bolívia

Não faltam opções para toda a família neste fim de semana. De show com Black Alien, stand-up com Kedny Silva à Fenasul e show especial em alusão ao Dia das Mães, tem opção para todo gosto. Para quem não quer gastar dinheiro, muitas opções são gratuitas e divertidas, como a Semana da Cavalaria, com apresentação da Banda do Comando Militar do Oeste e exposição militar de carros de combate, o 6º aniversário do Kombi Clube MS e a tradicional Feira Cultural da Praça da Bolívia.

Sábado

Fenasul

Com atrações para toda família, a feira está de volta com artesanato, gastronomia, apresentações culturais e cultura gaúcha. Começa a partir das 13h, no Círculo Militar – Afonso Pena, 170, Amambaí. O ingresso custa R$ 10,00.

Semana da Cavalaria Hoje tem apresentação gratuita da Banda do Comando Militar do Oeste em alusão à Semana da Cavalaria, às 15h. Durante todo o dia haverá exposição militar de carros de combate na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. O Sesc no Bosque também tem música hoje, com Igor Canazilles, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Xadrez Capivara

Das 14 às 19h acontece o Xadrez Capivara, com monitores e materiais para realizar o jogo, reunindo entusiastas do Xadrez e pessoas que queiram aprender a jogá- -lo, de forma gratuita, na praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês. Black Alien Para os fãs de rap e do cantor Black Alien hoje tem show do Black Alien. Ingressos à venda pelo Sympla. Começa às 22h no Rota Acústica, que fica na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, em frente da Uniderp Agrárias.

Sesc Cultura

O Sesc Cultura oferece uma oficina divertida para a criançada, que vai aprender a produzir uma máscara personalizada em 3D para interpretar personagens imaginários. A atividade começa às 15h, na Sala de Artes Visuais, e é preciso que a criança tenha pelo menos 5 anos de idade e esteja acompanhada do responsável. A participação é gratuita, basta levar os seguintes materiais: 1 pincel largo, 1 pincel fino e fita crepe.

6º aniversário Kombi Clube MS

O evento vai reunir os apaixonados por Kombi e uma variedade de veículos de colecionadores. Vai rolar espetáculo circense e show de Miguel Costa e Osni Viana, das 10h às 22h. A entrada é gratuita e acontece no Horto Florestal.

Expo Maturidade

A Expo Maturidade reúne atividades culturais, palestras, oficinas, concursos e troca de conhecimento entre gerações, começa às 14h e a entrada é gratuita. O evento acontece no estacionamento da Feira Central.

Domingo

Praça da Bolívia Feira Cultural

O segundo domingo do mês é dia de festa na tradicional Praça da Bolívia com comidas típicas, artes, apresentações culturais e artesanatos. Tudo ao ar livre e com entrada gratuita, das 9h às 14h, na Rua Barão da Torre, no Coophafé.

Divina comedy com Kedny Silva

Humor leve e sem ofensas, com temáticas profundas e delicadas transmitidas numa linguagem inteligente. É assim que vai ser o stand-up do humorista Kedny Silva, que chega a Campo Grande neste domingo às 19h, na Divina Choperia, que fica Rua 7 de Setembro, 2.397.

Domingo na 14

Tem de contação de historinha a teatro e show especial de Dia das Mães no centro de Campo Grande. As ações se concentram no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco. Às 17h haverá contação da historinha “A Menina Balão”, com Kelly Guavira. Em seguida, às 18h, apresentação do espetáculo de teatro “Chapeuzinho Vermelho”, com Bolonhesa e sua Trupe. Encerrando a maratona cultural, às 19h, tem show com a banda On The Road & Elas, em um especial do Dia das Mães com seu repertório de pop rock nostálgico. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams.

Fenasul

A Fenasul segue no domingo com atrações para toda família, a feira está de volta com artesanato, gastronomia, apresentações culturais e cultura gaúcha. Entrada R$ 10. Hora: a partir das 12h. Local: Círculo Militar – Av. Afonso Pena, 170, Amambaí. Valor do ingresso: R$ 10 (preço promocional, valor de meia-entrada para todos). Ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos. Promoção de abertura do evento: entrada gratuita mediante apresentação da cortesia digital, já disponível para cadastro no site www. fenasul.com.br.

Missa no Bosque

A partir das 11 horas tem missa, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.

Exposição Militar – Semana da Cavalaria

Continua a exposição de carros de combate e apresentação da banda de música do Comando Militar do Oeste na praça central de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Marcelo Rezende

